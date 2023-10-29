شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية لإحداث طفرة نوعية تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

‏وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات فى منطقتى توشكى وسيناء، وفى محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات، بما فى ذلك البنية الأساسية، ووسائل الرى الحديثة، واستخدام التحول الرقمى فى تطوير الإنتاجية الزراعية، وموقف محطات المعالجة والتغذية الكهربائية، والمناطق الصناعية المرتبطة بهذه المشروعات.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة، فى إطار خطة الدولة لمعالجة الخلل المزمن فى محدودية رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية، وتحقيق طفرة نوعية فى هذا الصدد تُضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وكذلك مواصلة فتح آفاق التصدير الزراعى وتعظيم العائد منه، على النحو الذى يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.