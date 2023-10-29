شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: انخفاض الغاز المورد من الخارج من 800 مليون قدم مكعب يوميا لصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التى بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق، والذى أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذى نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعى، بالمقارنة بالاستهلاك الذى شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وفى هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمى أن الزيادة فى استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وقال المتحدث الرسمي: "حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت".