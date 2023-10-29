شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد عناوين اللجان الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، قرارا بعناوين اللجان الانتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 27 لسنة 2023 تحديد مقار البعثات الدبلوماسية المصرية التى ستجرى فيها الانتخابات فى الخارج ايام 10 و11 و12 أيام.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.



