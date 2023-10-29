شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير لـ"النواب": الرئيس السيسى وجه بإعفاء ضريبى كامل لتشجيع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس السيسى وجه بإعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة من أجل تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، كما أنه تم التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال سمير، إن مصر تستورد ورق بـ650 مليون دولار سنويا، كما تستورد مسامير بـ20 مليون دولار، وهذه أرقام كبيرة ويجب أن يتم تصنيع هذه المنتجات محليا.

بدورها قالت دعاء سليم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن قائمة الصناعات المستهدفة التى أعدتها الوزارة تفتح الباب أمام 152 فرصة استثمارية تساعد في توطين الصناعة المصرية.

وأضافت سليم أنه تم عمل تحليل للواردات المصرية علي مدار الأربع سنوات الأخيرة حتى يتم الوصول إلي هذه القائمة.