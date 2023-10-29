أخبار مصر

بالصور.. نقابة الصحفيين تقيم عزاء وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
تصوير- محمد معروف:
أقامت نقابة الصحفيين المصريين، مساء اليوم الأحد، حفل تأبين للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من ٢٤ صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين ومن بينهم ٣ من عائلة وائل الدحدوح.

وأحيت نقابة الصحفيين المصريين بطولة الصحفيين في فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى.

وعمل الصحفيين الفلسطينيين، يأتي فى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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