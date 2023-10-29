شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الجمعة.. العظمى بالقاهرة بين 29 و31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 3 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل 3 نوفمبر 2023 كما يلى:





الأحد 29 أكتوبر: القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة





الاثنين 30 أكتوبر: القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة





الثلاثاء 31 أكتوبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة





الأربعاء 1 نوفمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة





الخميس 2 نوفمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة





الجمعة 3 نوفمبر : القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة