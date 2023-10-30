شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مدرسة "الفواخير" للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء الدراسة في مدرسة الفواخير الفنية الثانوية التطبيقية لتعليم مهنة الفخار بقرية الفواخير بمصر القديمة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن بدء الدراسة في مدرسة الفواخير هذا العام يُعد ترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الحرف، والصناعات التراثية، ودعم وتشجيع الحرف اليدوية، وإعداد جيل جديد من الحرفيين المتميزين، يتمتع بالقدرات الفنية العالية.

ويعرض الخليج 365 كل المعلومات عن المدرسة واقسامها.

أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار...

43 طالبا تضمهم هذا العام (18) طالبة - 25 طالبًا).

تدعم خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية.

تستهدف خلق أجيال من الحرفيين المهرة لحماية الحرفة من الاندثار.

تتكون من 4 فصول، و3 معامل علوم وحاسب آلي، و2 ورشة للعملي.

3 سنوات مدة الدراسة، و210 درجات الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادة الإعدادية.

مستهدف جعلها مقصدًا سياحيًّا جديدًا يضاف إلى المزارات السياحية بالقاهرة.

استثناء أبناء العاملين بالفواخير من شرط المجموع.

تم وضع مناهج خاصة بالمدرسة مطابقة للمعايير الدولية.

يدرس الطلاب في السنة الأولى الخزف والفخار، ويبدأ التخصص من السنة الثانية في النقش - الزخرفة - الصب والتشكيل).

جار الحصول على اعتماد الاتحاد الأوروبي لإتاحة استكمال الدراسة الجامعية بأي دولة أوروبية.

تعد أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار فى مصر.

تم انشائها في إطار خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية وخلق أجيال من الحرفيين المهرة.

المدرسة موجودة في منطقة الفواخير بالفسطاط بالقاهرة داخل قرية الفواخير.