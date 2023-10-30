بسبب غزة.. تفاصيل 3 مكالمات في 20 يومًا بين السيسي ونظيره الأمريكي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، وهو الاتصال الثالث منذ بداية الأزمة في غزة.

وفي اتصال اليوم ناقش الرئيسين مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وكان الرئيس قد تلقى اتصالا هاتفيا من جو بايدن الأسبوع الماضي واتفق الرئيسان على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تحت إشراف الأمم المتحدة، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية.

وانتهى الطرفان إلى أن تتولى الجهات المنوط بها في الدولتين التنسيق لتأمين وصول المساعدات، حسبما صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان أول اتصال بعد اندلاع الأزمة منذ نحو أسبوعين وتشاورا بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

واتفقا على خطورة الموقف وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين، كما توافقا بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.