خبير يكشف تفاصيل القنبلة الاسفنجية التي تستخدمها إسرائيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن القنبلة الأسفنجية التي تستخدمها قوات الاحتلال في غزة، تشبه فوم الحلاقة وتسد فوهة الأنفاق ولا تؤثر على الأشخاص الموجودين في الأنفاق صحيا وهو ما تستخدمه تل أبيب من أجل الحفاظ على رعاياها.

وأكد فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد ،أن الفترة الحالية تحتاج توعية وعدم الاستسلام للشائعات التي تهدف لإحباط الناس.

وأوضح فرج، أنه يجب تعميم الدورات في دور العبادة والهيئات والمؤسسات والمدارس والجامعات لتوعية الناس، مبينا أنه لأول مرة تكون كل الاتجاهات الاستراتيجية لمصر مهددة.

وأشار فرج إلى أن ممر تضغط بكل قوتها للإمداد بالمواد الغذائية وإدخال احتياجات الشعب الفلسطيني، موضحا أن مصر تقوم بدور مهم في التفاوض بين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية ولها اتصالات بطريقة جيدة ومقبولة مع كل الأطراف.

وأضاف فرج أن من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التفاوض خلال الأسبوع المقبل لصالح إسرائيل التي تريد الإفراج عن أسراها لدى حماس، وكذلك يضمن دخول المساعدات الغذائية للفلسطينيين، مختتما: التفاوض يجري حاليا.