وزير الخارجية الأسبق: الانحياز الغربي لاسرائيل فاق التوقعات وستدفع هذه الدول ثمنه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن انحياز دول الغرب لاسرائيل فاق كل التوقعات، وكان مبالغًا فيه بصورة كبيرة وهو موقف يتعارض مع كل المواقف الغربية ومبادئها حول حقوق الانسان.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الأحد، أن انحياز الغرب لإسرائيل معيوب وله تداعيات خطيرة وستدفع هذه الدول ثمنه في المستقبل.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن تحول الرأي العام العالمي في الدول الكبرى عبر تظاهرات ضخمة رفضًا لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، بمثابة نقطة مضيئة في طريق وقف العدوان الغاشم.

وأوضح السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أنه على مدار السنوات الماضية لم تعد فلسطين قضية مشتعلة، ونسي العالم القضية مع وجود قضايا كثيرة مشتعلة في المنطقة في سوريا والسودان اليمن والعراق ثم أزمة أوكرانيا، ولكن طالما ظل الاحتلال قائمًا هناك عنف وعنفد مضاد ونضف عليه هذه المرة أن تجاوزات إسرائيل فاقت الحدود.