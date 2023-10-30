وزير الخارجية الأسبق: طوفان الأقصي ليس ردة فعل لحظية بل نتاج تمرس وتدريب طويل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك ربط بين تاريخ عملية طوفان الاقصى وبين ذكرى السادس من أكتوبر، ولكن يبقى أن ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر الجاري أمر في غاية الدقة.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الأحد، أن طوفان الأقصي ليس ردة فعل لحظية بل نتاج تمرس وتدريب طويل، متابعًا: "حماس إشتغلت على العملية لسنة أو أكثر حتى تتمكن من إستهداف 22 موقع إسرائيلي في أن واحد والدخول بريا وجويًا عبر الموتسيكلات والدرونز.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن حماس رأت أنها فرصة لاثبات الذات والتدليل على كونها طرف فاعل في الساحة، بالإضافة إلى إنهاء حالة الركود وعدم إهتمام بالقضية الفلسطينية.

وحول مايتردد مؤخراً بأن حماس تسرعت في القيام بالعملية بسبب ردة الفعل الإسرائيلية وسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينين، قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق: "عدد الفلسطينين ممن ماتوا خلال سبعين سنة ماضية تجاوز هذا الرقم بكثير والمشكلة تكمن في إستمرار الاحتلال وهو لب القضية".

وتابع: أتمنى أن تتنهز السلطة الفلسطينية الفرصة للتحرك عربيًا ودوليًا للخروج من حالة الركود، وأن تنشط في شرح موقفها في كل المحافل الدولية.