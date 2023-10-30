شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل.. 5 مستندات مطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
1- طلب من العميل أو المنتفع.
2- بطاقة الرقم القومي.
3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.
4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- البريد الإلكتروني للعميل.
ونبهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على أن في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء"، وأبرزها:
- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.
- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.
- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.
- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.
- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.
- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.
- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.
- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.
- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.
- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.
- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.
وأوضحت الشركة 4 طرق للتواصل معها لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:
-الموقع الإلكتروني للشركة http://www.gcww.com.eg.
-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك http://www.facebook.com/Gizagcww.
-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .
-الاتصال بالخط الساخن 125.
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