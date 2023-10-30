شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوات والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة إشغال طريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأصحاب المحال من خلال وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية، تقديم طلب بشأن تجديد الترخيص بإشغال الطريق، شريطة تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولا: الإجراءات

-يتقدم المواطن إلى الموظف المختص بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بطلب الحصول على ترخيص على النموذج المعد لذلك.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناءً على معاينة الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.

ثانيا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، تقديم طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، تقديم طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على صورة طبق الأصل من قرار هدم، تقديم طلب تجديد رخصة مصعد، تقديم طلب رخصة تشغيل مصعد، تقديم طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).