شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد انفلونزا الطيور من الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الطيور، وتشكل تهديدًا صحيًا واقتصاديًا على المستوى العالمى، ويتميز فصل الشتاء بزيادة انتشار هذا الفيروس، مما يستدعي الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته.

وبدأ معهد صحة الحيوان الشهر الحالى للعام الخامس على التوالي تطبيق خطة إرشادية للاستعداد لفصل الشتاء للحفاظ على صحة الحيوان.

وفى التقرير التالى نتعرف على أعراض الإصابة بمرض انفلونزا الطيور:

1- الدواجن المصابة تظهر عادة انخفاضًا في مستوى النشاط والحيوية. يمكن أن تصبح أكثر خمولًا وتبدو غير نشطة مقارنة بالطيور السليمة.

2- يحدث تغير في سلوك الأكل والشرب لدى الدواجن المصابة ويرفضون الطعام أو يشربون بكميات أقل من الماء. قد يفقدون الشهية تمامًا.

3- أعراض تنفسية مثل ضيق التنفس، وسيلان الأنف، وسعال مستمر، وعطس، وتنفس سريع وصعوبة في التنفس، فالطيور المصابة قد تعاني أيضًا من تشنجات في العضلات التنفسية.

4- يحدث تساقط الريش وفقدانه لدى الدواجن المصابة بانفلونزا الطيور.

5- يلاحظ تغيرات في لون ومظهر الأنف والمنقار والعينين وتظهر تورمات وإحمرار في الوجه والعنق والأرجل.

6- يصاحب الإصابة بأنفلونزا الطيور اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى الدواجن، مثل الإسهال والتقيؤ.

7- تشهد الدواجن المصابة بالمرض غالبًا انخفاضًا في الإنتاجية، مثل انخفاض في إنتاج البيض في حالة الدجاج، أو ضعف في النمو والزيادة في معدل الوفيات.