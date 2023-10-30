شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. من 3 آلاف إلى 3500 جنبه والان مع تفاصيل الخبر
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث:
1- ارتفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
2- ثم ارتفع إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.
3- ووصل إلى 3500 على أن يتم التطبيق بداية من 2024.
كما وافق "المجلس" على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات..
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