"وليد" يطلب تطليق زوجته: "بتلعب بابجي بمصروف البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قام "وليد. ك"، 29 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر مبررًا طلبه:"برجع البيت مفيش أكل.. ومراتي بتلعب بابجي بمصروف البيت".

يقول الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: تزوجت من "ليلى. ظ"، 22 سنة، زواجًا نابعًا عن قصة حب دامت عامين، ورغم رفض أسرتي لهذه الزيجة إلا أن إصراري وتمسكي بفتاة أحلامي سهل لي الزواج من "ليلى".

يكمل الزوج حديثه: "عشت أيام لم أجد لها مثيل في السعادة، ما جعلني أتعلق أكثر بزوجتي وأترك منزل أسرتي بدون مراعاة لخاطر والدي".

يشكو الزوج: "دخلت زوجتي في منافسة مع شقيقها الصغرى في لعبة "بابجي"، حتى أنها باتت لا تفعل شيء في يومها غير شحن الرصيد من مصروف المنزل والجلوس منعزلة من أجل لعبة "بابجي"، وبعد مواجهتها لتغير أسلوبها تعمدت رفع صوتها والهروب إلى غرفة بمفردها حتى تكن قادرة على الاستمرار باللعب.

تابع: تحدثت مع أسرة زوجتي عن أفعالها لكنهم وقفوا بجانبها وحينما طالبتهم بإنهاء العلاقة بالطلاق رفضوا، الأمر الذي دفعني للذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت رقم 6430 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.