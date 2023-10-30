شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة مواد البناء ببنى سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ورفع الطلاب لافتة مكتوب عليها: اتعلمنا في مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية احترام آراء الآخرين والاستماع لهم وتقدير قيمة الوقت وتحمل المسئولية وأهم حاجة الانضباط والنظام تعلمنا أيضا التعاون الجماعي والاعتراف بالغلط واحترام الأديان والثقه بالنفسي والاهتمام بالمدرسة لانها تمثلنا.
و تتميز مدرستنا بالأنشطة الترفيهية والألعاب التي تعلمنا منها التركيز وسرعة البديها والمدرسة علمتنا أننا مش مجرد طلاب في الثانوية احنا دكاتره وسفراء وعلمتني أن الإنسان لازم يكون منضبط سلوكيا قبل التعليم واخيرا حابب أشكر كل شخص ساهم أن طلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية يكونوا بالشكل ده وأن احنا استفدنا جدا من المعسكر واحب اشكر فريق التدريب على المجهود الذى تم بذله معانا للخروج فى أحسن صوره واتمني أن أجعل المدرسه فخورة بى.
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