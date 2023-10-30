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تواجد جامعة حلوان فى 5 تخصصات مختلفة بتصنيف تايمز العالمي

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القاهرة - سامية سيد - نجحت جامعة حلوان أن تتواجد في 5 تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject"، حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، فى تخصص العلوم الصحية  والمرتبة السابعة محليا.

 

وفى تخصص علوم الحياة، جاءت  جامعة حلوان في 800-601  دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفى تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001  دوليا، والمرتبة الـ 25 محليا، كما جاءت الجامعة في الفئة 1000-801  دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ 21محليا، وفي تخصص علوم الكمبيوتر، احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800  دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

 

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات، ويأتي هذا التقدم في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.

 

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحتوى على  قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي،  وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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