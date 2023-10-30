شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى لتنمية شمال سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى وزارة النقل أعمال تطوير موسعة لميناء العريش البحرى، بمحافظة شمال سيناء، وهو ما ينعكس على حركة الاستيراد والتصدير لمنتجات سيناء وتنمية اقتصادها، ويتم تنفيذ مشاريع التطوير على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالي 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م، وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م، ثم إنشاء إمتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م وكذلك إنشاء حاجز امواج شرقى بطول 250 م وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م بالإضافة إلى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 م وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 م.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية، البدء في الحوض الثاني والذي يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م - حاجز أمواج غربى بطول 1200 م، وحاجز أمواج شرقى بطول 1100 م - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17م ).

جدير بالذكر أنه تم بدء عمل ميناء العريش البحرى كميناء تجارى إعتباراً من عام 1996 بمساحة 50 فدان منهم 145 الف م2 مساحات تخزينية وأرصفة كالآتى (رصيف بطول 242 م وغاطس 7.5 م - رصيف بطول 122 م وغاطس 5 م - عدد ( 2 ) سقالة لخدمة سفن الصيد بغاطس 4 م، وان الميناء إستخدم منذ نشأته فى تصدير منتجات شمال وجنوب سيناء خاصة المنتجات المعدنية وكذلك إستقبال الواردات من البضائع العامة .