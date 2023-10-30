شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: مدينة الدواء تحظى برعاية الرئيس لإنتاجها أهم الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مدينة الدواء المصرية تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قام بافتتاحها لما تمثله من ذراع أمن قومى للدولة المصرية، لافتا إلى أنها تنتج الأدوية الهامة التي تستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسى، والأمراض المزمنة مثل أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمحاليل الطبية التي تستخدم في المستشفيات وقيامها بالتعاون مع بعض الشركات العالمية للتصنيع المشترك وتوطين بعض الأدوية الحديثة.

وأضاف أن الرئيس السيسى أدار بحكمة مع الحكومة أزمة كورونا وما بعدها، حيث دعم المنظومة وتم توفير الإمكانات المادية، وتجهيز المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات، والأكسجين، مما كان له أثر كبير في نجاح إدارة مصر لأزمة كورونا.

وأوضح أن السنوات الأربع الماضية شهدت أداء رائعا على كل المستويات في أزمة كورونا، لافتا إلى أن مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الذى اختتمت أعماله مساء أمس بالقاهرة ناقش الاتجاهات الحديثة في مجال الأمراض الصدرية سواء الالتهابات التنفسية، الفيروسية أو البكتيرية، ووسائل التشخيص الجديدة، وتم إطلاق الاستراتيجية القومية المصرية لعلاج التهابات الجهاز التنفسى شارك فيها وزارة الصحة وأساتذة الجامعات وخرجت استراتيجية قوية لتوفير بروتوكول موحد لعلاج الامراض الصدرية في مصر، مؤكدا ان الدور الهام مازال للفحص الإكلينيكي للمريض، واختبارات وظائف التنفس وكل أنواع الفحص بالأشعة.

وعن المبادرات الرئاسية كشف انها شملت مجموعة من الأورام الأكثر انتشارا في مصر، ومن بينها اورام الجهاز، وناقش المؤتمر كيفية التشخيص الإكلينيكي والوسائل الأخرى المساعدة ومن ضمنها منظار الشعب الهوائية.

من جانبه أوضح الدكتورعمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية ، ان مشاركة المدينة جاءت في إطار عقد ندوة هامة عن المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي، وبروتوكولات تعاون مدينة الدواء مع الجهات العلمية لما يعود بالنفع على المريض المصري الذي هو محور اهتمام الدولة والقياده السياسية.

وأكد ممدوح، إنه منذ أفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسىمدينة الدواء بداية شهر أبريل 2021 بدأ العمل لتطبيق فيها أهداف المدينة بشكل فعال وهو تمكين المريض المصري من الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية.

واشار إلى أننا في المرحلة الأولي من انتاجنا كان التركيزعلى تلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي بالدولة ثم بداءنا المرحلة الثانية وهو بطرح منتجاتنا للقطاع الخاص والتصدير.

وأضاف بان اهتمام المدينة تركز عقد اتفاقات تعاون وتصنيع مشترك، ونقل التكنولوجيا مع شركات عالمية، وبهدف جعل مدينه الدواء مركزا إقليميا، وتقديم منتجات عالية الجودة للمواطن المصرى محور اهتمام الدولة في كل المجالات من خلال الرؤية الثاقبة للرئيس .

وأشار الدكتور ممدوح، إلى ان مدينه الدواء تم انشاءها لتكون أحد أذرع الدولة لإنتاج الدواء والمساهمة في تحقق الامن الدوائي بجانب الصناعة الوطنية، وبالفعل تمتلك مصنعا على مساحة 180 ألف متر، وتحتوي على مناطق انتاجية لكثير من الاشكال الصيدلية، وميكنة متطورة تعمل طبقا لأحدث معايير الجودة العالمية.