شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة ترد على الأسئلة الشائعة حول إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن جهود توعية المصريين بالخارج بأهمية الحفاظ على حقوقهم السياسية، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة "شارك بصوتك"، والتي تعنى بتعريف المصريين بالخارج بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024.

وفي كلمة مسجلة، حرصت السفيرة سها جندي على توضيح الردود على أبرز الأسئلة الشائعة، والتي وردت من المصريين بالخارج، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية المحافظة على المكتسبات الدستورية للمصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات.

وفيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية، أوضحت وزيرة الهجرة، أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح مقار الانتخاب في كل دولة، سواء سفارة مصر أو القنصلية المصرية في هذه الدولة؛ ليتمكن المواطنون بالخارج من معرفة أماكن الانتخاب.

وردا على العديد من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج حول مواعيد الانتخاب، أكدت وزيرة الهجرة أن أيام الانتخاب للمصريين بالخارج ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3ستكون من 9 صباحا، حتى 9 مساء، بالتوقيت المحلي لكل دولة.

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