تعمير سيناء.. إعادة تأهيل خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم، والذى أوشك على الانتهاء، حيث يتم اختبار مسير القطارات في المرحلة الاولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم.

ويأتى المشروع فى اطار تنفيذ ممر العريش / طابا اللوجيستى المتكامل و تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كم الذى يعتبر احد المكونات الرئيسية لهذا الممر الوجيستى الهام.

ويتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم، والمرحلة الاولى من الخط فى المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم والتى تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها وإعادة تركيب السكة التى سبق سرقتها اثناء فترة الانفلات الامنى فى مسافات متفرقة أخرى من خط الفردان /بئر العبد.

ويتم إنشاء الجسر الترابى لخط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء الجسر الترابى لخط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم، ويتم تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم ( حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالى 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة) بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى ) .

وانهت الشركة القابضة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطتى، بئر العبد، و القنطرة شرق، وجارى العمل لاستعادة كفاءة و تجديد المحطات الاخرى مثل وجلبانة ورمانة وبالوظة كما سيتم إنشاء محطة جديدة فى العريش لخدمة الركاب بالإضافة إلى أنه سيتم مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع بالإضافة إلى إنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

وتم إجراء تجارب التحميل على السكة بالكوبرى المعدنى الجديد بمنطقة الفردان والتى تتم من خلال مرور جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبرى للتأكد من مطابقة الكوبرى للمواصفات القياسية، وتدخل هذه التجارب ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التى يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكبارى التى يتم تنفيذها.

كما تم تنفيذ تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذى تم الإنتهاء من إعادة تأهيله، وهو كوبرى معدنى بطول 640 متر، ويتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس و تم الإنتهاء من انشاؤه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب و البضائع بين الوادى وسيناء.

وتضمنت الأعمال التى تم الإنتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 متر و أعمال إعادة تأهيل و إزدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم و أعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين و ربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد و شرق القناه بخط الفردان رفح و إنشاء برج إشارات شرق قناة السويس و إنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -إشارات ) و إنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.