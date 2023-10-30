شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يسلم عقود 14 مشروعا بحثيا ممولا من صندوق البحث العلمى بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فعاليات تسليم عقود المشروعات البحثية الممولة والذي تضمن عقود تمويل 14 مشروعا من ضمن المشاريع المقدمة حيث فازت كلية العلوم بعدد 5 مشاريع، كما فازت كلية الصيدلة بعدد أربعة مشاريع، وفازت كلية الفنون التطبيقية بمشروعين، وفازت كل من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي بمشروع واحد، وذلك من إجمالي (21) مشروعا مقدمة، وتم تحكيمهم علي يد محكمين محترفين كل في مجاله وتم العرض نتائج التحكيم علي مجلس إدارة صندوق البحث العلمي، تحت إشراف الدكتور عماد محمد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة صندوق البحث العلمي بجامعه حلوان.

ومن جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن سعادته لتنوع المشاريع المقدمة، والتي تمثل كليات الجامعة بقطاعاتها المختلفة، مشيرا إلى أن توقيع وتسليم عقود تمويل العديد من المشروعات البحثية يؤكد على دعم الجامعة للبحث العلمي وأدواته، حتى تصبح جامعة حلوان في مصاف الجامعات العالمية، نظرا لأن تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية يمثل أولوية كبيرة للغاية بالنسبة للجامعة مما يسهم في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، ومن ثمَّ تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على أن الاستثمار في البحث العلمي هو الاستثمار الأفضل في المستقبل، لأن البحث العلمي يساعد على اتخاذ القرار وفقا لمؤشرات علمية لتحقيق التنمية، مشيرا إلي الجامعة تولي اهتماما كبير بدعم البحث العلمي والباحثين، رغبة في تحقيق التطوير والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وأهداف الدولة المصرية من البحث العلمي، وخلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار وإنتاج المعرفة، حتى يتمكن الباحثون من اطلاق طاقاتهم البحثية المتميزة، إذ يعد البحث العلمي دعامة من دعامات رقي الأمم وتقدمها، وهو خيار استراتيجي لصناعة الحاضر وتقدم المجتمعات، وهو الضمان الحقيقي لتقدم الشعوب.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم إطلاق النداء الثالث لصندوق البحث العلمي بجامعه حلوان حيث شمل عدد من المحاور منها المحور الأول تمويل المشاريع البحثية في قطاعات الجامعة المختلفة كما هو متبع في النداء الأول والثاني ويصل التمويل الى 200 الف جنيه لبعض القطاعات و100الف جنيه لبعض القطاعات كما يتم تمويل عدد (1 ) رسالة ماجستير، وعدد ( 1 ) رسالة دكتوراه في كل قطاع.

ويتمثل المحور الثاني تمويل عدد ثلاث مشاريع بحثية في مجال قضايا الإقليم الجغرافي حيث يصل التمويل الي 400 الف جنيه لكل مشروع، والمحور الثالث تمويل عدد ثلاث مشاريع في التغير المناخي بقيمة تمويل يصل الي 200 الف جنيه لكل مشروع، والمحور الرابع فتح التمويل في مجال البحوث البينية بقيمة تمويل تصل إلي 400 ألف جنيه، ويتمثل المحور الخامس فتح تمويل بقيمة مليون ونصف لشراء أجهزة بحثية تخدم الجامعة ويكون لها مردود علي الجامعه والمنطقه والاستفادة منه على نطاق واسع في المجال.