شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مشروعا للتعليم العالى لتنمية سيناء بتكلفة 23 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الدولة المصرية والقيادة السياسية أهمية كبرى فى سبيل تطوير سيناء، على كافة المستويات والقطاعات المختلفة وذلك فى سبيل إتاحة الخدمات لأهالى سيناء، وجاء من ضمن مشروعات الدولة فى سيناء الاهتمام بمنظومة التعليم الجامعى لإتاحة التعليم لشباب سيناء وأرض الفيروز.

وانعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير سيناء على قطاع التعليم العالى بشكل كبير، حيث وضعت وزارة التعليم العالى ضمن سياساتها تنفيذ استراتيجية تطوير كبرى فى أرض الفيروز ، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء أكثر من 37 مشروعات فى مجال التعليم العالى خلال التسع سنوات الماضية، بتكلفة إجمالية 23 مليار جنيه بما يضعها ضمن خطوة التنمية وأن سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 .

وجاء من ضمن مشروعات التنمية فى سيناء إنشاء الجامعات حيث تم تنفيذ وإنشاء جامعات:-

1- إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة بتكلفة 10.5 مليارات جنيه

2- تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة 1.7 مليار جنيه

3- إنشاء فرع لجامعة السويس بأبو رديس بجنوب سيناء بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى

4- إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه

5- إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية بتكلفة 5 مليارات جنيه

6- إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بتكلفة 645.7 مليون جنيه