شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية فى سوريا: الاحتلال استهدف موقعين للقوات الحكومية بدرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد خليل هاملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" في سوريا، بأنّ هناك تبادلًا لإطلاق النار وقصفًا مدفعيًا بالجولان السوري المحتل.

وأضاف "هاملو" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنّ القذائف التي جرى إطلاقها صباح اليوم سقطت داخل المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الشريط الحدودي من الجولان المحتل، الذي شهد تحليقًا متواصلًا لطائرات الاحتلال.

وذكر أنه بحسب -مصادر سورية- إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط موقع "الراهب" عند حدود بلدة عيتا الشعب بــ12 قذيفة بينها قذائف فسفورية.

وتابع: "قوات الاحتلال استهدفت موقعين للقوات الحكومية السورية بمحافظة درعا، كما استهدفت الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السوري".