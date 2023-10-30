كيف سقط تاجر عملة في كمين "الحسناء والمشاغبين الخمسة" بالوراق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي تفاصيل اختطاف شاب على يد 5 أشخاص بالوراق.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق بورود بلاغ من (محامي، نجار) أنه حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك الثاني قيادة (عامل) بدائرة القسم لشراء قطع غيار سيارة، فوجئوا بانحراف سيارة ملاكي أمامهم.

اصطحب مستقلوها قائد السيارة المتواجد معهما عنوة لسيارتهم، وعقب ذلك تلقى المحامي اتصالا هاتفيا من رقم "محدد" وساومه لدفع مبلغ مالي (2 مليون جنيه) نظير تحرير المختطف.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم، توصلت إلى أن 5 أشخاص وسيدة لأحدهم معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة، كما أمكن تحديد مكان تواجد المجني عليه بشقة "ملك أحد المتهمين" بمدينة العبور محافظة القليوبية.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد طارق ومعاونيه الرائد هشام موسى والرائد أحمد ماهر من ضبطهم وتحرير المجني عليه، واعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالنصب على ثلاثة منهم.

المختطف أوهم ضحاياه بقدرته على تغيير العملة المحلية نظير عملة أجنبية بسعر أقل من سعر السوق المصرفي، وعقب تقابلهم معه بمركز شرطة نجع حمادي بقنا استلم المختطف المبلغ المالي منهم ومنحهم حقيبة اكتشفوا عقب ذلك أن ما بداخلها "ورق أبيض" فخططوا لاختطافه مستخدمين سيدة لاستدراجه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.