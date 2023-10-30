"الانعكاسات الأمنية للزيادة السكانية".. ندوة تثقيفية بأكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة، صباح اليوم الأثنين، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية".

وقال اللواء هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن وزارة الداخلية تهتم بكافة القضايا التي تواجه الدولة ومن بينها قضية الزيادة السكانية.

وأشار مساعد وزير الداخلية خلال الندوة، إلى أن قضية الزيادة السكانية هي قضية شعب حيث تمثل تحديا أمنيا واقتصاديا أمام كافة مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الداخلية.

وأضاف أبوالمكارم، أن قضية الزيادة السكانية أحد أهم القضايا التي تم طرحها في الفترة الأخيرة حيث أنها تعرقل الجهود الكبيرة المبذولة من مؤسسات الدولة في ظل توجه الدولة لتحسين معيشة المواطنين.

وأوضح اللواء هاني أبوالمكارم أن قضية الزيادة السكانية هي تحديا رئيسيا أمام الدولة المصرية لإنفاذ خطط التنمية الشاملة للمواطنين، والدولة لم تقف مكتوفة الأيدي وأخذت على عاتقها مواجهة كل العقبات لتنمية ورفعة حياة المواطنين.