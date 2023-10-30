ضبط شخص في الإسكندرية بحوزته 130 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، شخص؛ لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته 130 طربة لمخدر الحشيش.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المُخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بحوزته (130 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.