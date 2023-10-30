"مزقه بسكين".. ضبط شخص قتل آخر بتحريض من صاحب عمله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك محل وعامل لتعديهما على أحد الأشخاص بسلاح أبيض مما أدى لوفاته.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل، مقيم دائرة القسم توفى متاثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر إدعاء مشاجرة.

بالفحص تبين قيام عامل بمحل للحدايد والبويات، مقيم بدائرة القسم مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك بتحريض من صاحب محل الحدايد والبويات نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما وبحوزتهما السلاح المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.