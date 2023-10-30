ضربوها علقة موت.. تفاصيل فيديو الاعتداء على سيدة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت مباحث القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للاعتداء من قبل أحد الأشخاص.

كانت أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للتعدي بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكية ربه منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم"، وبسؤالها اتهمت شقيق وشقيقة طليقها، ووالدتهما - مقيمين بذات الدائرة بقيامهم بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها المنوه عنها .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.