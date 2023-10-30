تبادل تجاري وإنتاج تقاوي وبحوث تطبيقية.. تفاصيل مباحثات وزير الزراعة ونظيره التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، وبحثا معًا آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة.

وقال القصير إن لقاء اليوم يأتي استكمالًا للقاء السابق مع نظيره التونسي؛ لبحث أطر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي والرسمي والتعاون المستمر بين الجانبين.

وبحث الوزيران عددًا من مجالات التعاون المشترك؛ من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على الزراعة وإنتاج التقاوي المتحملة للملوحة وندرة المياه وأيضًا.

وتطرق الجانبان إلى استقبال مسؤولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي والأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية، والتجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه.

وبحث الوزيران أيضًا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين؛ خصوصًا في ما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين؛ خصوصًا الموالح والمانجو المصرية، فضلًا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.

واتفق الوزيران على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين؛ لمتابعة تنفيذ ما تم من اتفاقات على أرض الواقع، بما يحقق مصلحة الشعبَين الشقيقَين.

حضر اللقاء محمد بن يوسف سفير تونس في القاهرة، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة.