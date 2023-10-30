شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. الإدارية العليا تواصل الفصل فى الطعون على انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المحكمة الإدارية العليا، لليوم الثانى على التوالى مرحلة الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية، كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتكون المدة بدأت من أمس الأحد الموافق 29 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 لمدة 10 أيام، للفصل فى الطعون، ويتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتهت المحكمة الإدارية العليا، أمس من مدة استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، فى الرابعة عصرًا، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذى اقر فتح باب تلقى الطعون امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومى الجمعة 27 أكتوبر واليوم السبت 28 أكتوبر.

وأكد مصدر بمجلس الدولة، أن جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فتح باب تلقى الطعون منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة، وأستمر حتى الساعة الرابعة عصر السبت، حسب المدة المحددة، ولم يستقبل أى طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية المدة المحددة.

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.