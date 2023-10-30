شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف تحقيق التنمية الشاملة بسيناء.. إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الدولة المصرية عددا من المشروعات القومية لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، ومن بينها مشروع إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية إحدى جامعات الجيل الرابع التى تهتم بالتميز فى التعليم والبحث العلمى، وتم إنشاؤها بتكلفة تقديرية 5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 44 فدانًا، وتتكون من (مبنى إدارة الجامعة، مبنى علوم هندسية "1"، مبنى علوم هندسية "2"، مبنى طب بشرى، مبنى صيدلة، مبنى أسنان، مبنى المعامل، مبنى الورش "1"، مبنى الورش "2"، و6 مبان مستقبلية)، فضلًا عن البوابات الرئيسة والفرعية، والمرافق، والشبكات العامة.

وتتضمن 8 كليات فى 3 قطاعات بإجمالى 23 برنامجًا، ففى قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية (كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات)، وفى قطاع الطب والعلوم الحيوية (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وفى قطاع الفنون والعلوم الإنسانية (كلية علوم الأعمال، كلية الآداب).

وبدأت الدراسة بالجامعة أكتوبر الماضى بكلية الطب البشرى (برنامج الطب والجراحة)، وكلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد)، وتقدم عددًا من البرامج الجديدة فى 7 كليات مختلفة مع بدء العام الجامعى الجديد 2023 -2024.