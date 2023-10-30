المديريات التعليمية: وضع أسئلة امتحان الشهر من معلم المادة وبإشراف الموجه

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية والإدارات أنه تم وضع أسئلة امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى من قبل معلم المادة وتحت إشراف موجه المادة أو التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية أى أن الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى وهدفها قياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر أكتوبر ومواصفات الأسئلة واحدة لجميع الطلاب بحيث تقيس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين بما يتناسب مع المفردات الاختبارية التى تم تدريب المعلمين عليها خلال الفترة الماضية.

كانت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس» للعام الدراسى الحالى 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلى أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعى يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالى 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعى يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالى 6 درجات.

- المستوى الثالث: مقالى بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالى 3 درجات.