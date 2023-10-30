أسماء الجامعات المسموح لطلابها بالتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 2023

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الدولة، عن الجامعات المصرية المسموح لها بسحب ملفات تقديم الطلبات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2023، للذكور والإناث، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وتعتبر هذه الجامعات مستوى الجمهورية حيث شهدت اضافة طلاب حقوق جامعات آخرى وهى الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فاروس.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012