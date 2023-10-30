شكرا لقرائتكم خبر عن رعدية أحيانا.. خرائط أماكن الأمطار المتوقعة اليوم بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم كما يلى:-
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز