شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف حى الزيتون فى غزة بأحزمة نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حى الزيتون فى غزة بأحزمة نارية، فيما تطلق مدفعية الاحتلال قذائف نارية قرب الحدود الشرقية لخان يونس.

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.