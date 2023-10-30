شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى والهلال الأحمر ينقلان 193 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التحالف الوطنى التنموى والهلال الأحمر المصرى، أن حجم ماتم نقله من مساعدات لقطاع غزة وكمية ماوصل لشمال سيناء ويجرى نقله تباعا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بالعريش.

وقال اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المحافظة تقوم بجهود كبيرة فى استقبال المساعدات المتنوعة من الدول والمنظمات والمؤسسات وإيصالها إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء مشيرا لإدخال 193 شاحنة تحمل أكثر من 3100 طنا من المواد غذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة منذ الثامن من شهر أكتوبر الجارى من بينها 107 شاحنات من الهلال الأحمر المصرى تحمل 1902 طنًا من المساعدات المتنوعة و86 شاحنة من الهلال الأحمر المصرى تحمل 1200 طنًا من المساعدات المتنوعة.

وأشار الغندور، إلى استعداد الجهاز التنفيذى فى شمال سيناء فى استقبال الجرحى الفلسطينيين حال السماح لهم بالدخول والعلاج فى المستشفيات المصرية، وتخصيص 3 أماكن لإقامة المرافقين للجرحى فى الشيخ زويد والعريش وتقديم كافة الخدمات لهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه أكد عمرو مجدى، مدير العمليات بالتحالف الوطنى، على التسهيلات التى تقدمها المحافظة من اجل ادخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن التحالف الوطنى يضم 34 مؤسسة من كبرى المؤسسات تضم 34 ألف جمعية أهلية ووحدات قاعدية فى مختلف المحافظات المصرية.

وأشار إلى قيام 1500 متطوع من أعضاء التحالف بتجهيز واعداد شاحنات المساعدات قبل إدخالها إلى قطاع غزة، بجانب عشرات الالاف من المتطوعين فى القاهرة والمحافظات لإعداد شاحنات المساعدات التى تصل إلى شمال سيناء لصالح قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أن 600 متطوعًا بالهلال الأحمر المصرى قاموا بالعمل التطوعى فى استقبال وتخزين وترتيب وتحميل المساعدات التى تصل المحافظة لصالح غزة، لأكثر من 70 ألفا و763 ساعة عمل متواصلة منذ بدء الاحداث، معلنًا تضامن أهالى شمال سيناء مع أبناء قطاع غزة. أضاف زايد أن 57 طائرة مساعدات لصالح غزة وصلت جوًا إلى مطار العريش تحمل على متنها 1343 طنًا من المساعدات المتنوعة مقدمة من 19 دولة عربية واجنبية و14 منظمة دولية، حيث جرى تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش. أشار زايد إلى وصول 270 شاحنة برًا، محملة ب4000 طنا من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة مقدمة من أكثر من 20 مؤسسة مصرية ومنظمة إلى محافظة شمال سيناء.

بدوره أكد محمد راجح مسؤول مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، على قيام المؤسسة بتقديم الخدمات المتنوعة للفلسطينيين الذى حالة ظروف الحرب على غزة فى عودتهم إلى القطاع، بالتعاون مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى، وعددهم 280 فلسطينيًا.