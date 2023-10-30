شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تكشف دور المعامل الإقليمية فى مواجهة شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة القابضة للقاحات والأمصال فاكسيرا على دور المعامل الإقليمية لتشخيص فيروس شلل الأطفال وقالت: المعامل الاقليمية المرجعية لتشخيص فيروس شلل الأطفال والفيروسات المعوية بفاكسيرا لها دور هام فى القضاء على مرض شلل الأطفال وإعلان مصر خالية من المرض منذ عام 2006.

وقالت الدكتورة أميرة زغلول، مديرة المعامل بفاكسيرا، إن المعامل تعد واحدة من أكبر المعامل المرجعية لمنظمة الصحة العالمية فى اقليم شرق المتوسط، تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكذلك البرنامج الموسع للتطعيمات تحت إشراف وزارة الصحة للقضاء على مرض شلل الأطفال فى مصر ودول شرق البحر المتوسط.

وتابعت: "يتم تقصى وتشخيص حالات شلل الأطفال والعينات البيئية من جميع محافظات الجمهورية ودول شرق البحر المتوسط والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الفيروسات بها عن طريق حملات التطعيم التى تنظمها وزارة الصحة ضد مرض شلل الأطفال".

وأضافت أن ترصد الشلل الرخو الحاد هى إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لاستئصال شلل الأطفال وقد توطد هذا الترصد فى جميع بلدان الإقليم مما ساعد على تحسين قدرة البلدان على اكتشاف أمراض أخرى سارية والتبليغ عنها.

كما أنه يمثل وسيلة اكتشاف سريان الفيروس فى المناطق المتوطنة أو التى عاودتها العدوى، بالإضافة إلى تقديم بيانات عن وقف سريان الفيروس فى المناطق الخالية من شلل الأطفال.

وعن دور المعامل على المستوى الإقليمى أوضحت الدكتورة أميرة أنه يتم تحليل العينات البيئية وشلل الأطفال القادمة من الدول البحر المتوسط والعراق والأردن والسودان، كما يتم إمداد المعامل الخاصة لتلك الدول بمتطلباتهم من خلايا وكواشف ومستلزمات معملية.