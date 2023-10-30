شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خريطة الممر اللوجيستى طابا - العريش بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 خريطة توضح مسار ممر العريش طابا اللوجستى الذى تنفذه وزارة النقل المصرية، لربط ميناء العريش البحرى بميناء طابا، حيث يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو إمتداد لخط الفردان / بئر العبد / العريش مروراُ بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء، وتعمل على تنفيذه وزارة النقل بكافة أجهزتها.

هذا المشروع يشكل طريقا هاما يخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره من طابا للعريش ويربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة، مما يمثل اهمية اقتصادية كبيرة ويعتبر ممر لوجستى يربط مناطق الانتاج بالموانئ البحرية من خلال خط السكة الحديد الذى يربط شرق بور سعيد وبئر العبد وميناء العريش وطابا بطول 500 كم تقريبا.

وأوشكت وزارة النقل على الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا، البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كم والذي يشمل إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم، بالإضافة إلي تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم، وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا، بطول 275 كم.

وتنفذ الشركات المصرية تحت إشراف وزارة النقل الجسور اللازمة لتنفيذ خط السكة الحديد ، حيث يتقاطع الخط مع طريق مصنع الأسمنت بلبنى ، و مع طريق ابو عويجله ، وكذلك يتقاطع خطى (الفردان / رفح) و (العريش / طابا) جنوب ميناء العريش، وسيتم إنشاء محطة العريش للركاب لخدمة المطار ومرتبطة بوصلة سكك حديد للميناء لنقل البضائع.