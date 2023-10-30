شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين مراكز إعداد المحفظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور د. أسامة فخرى الجندى مدير عام شئون القرآن الكريم بالوزارة، ود. أيمن محمد خضر مدير إدارة التحفيظ بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، اليوم الاثنين بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا، وكانت أولى فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين المراكز التالية:

1- مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد الاستقامة – الجيزة، ويمثله:

1. محمد رمضان محمد سلماوى - الجيزة

2. مصطفى محمد أحمد محمد - الجيزة

3. مديحة معوض محمد عويضة - الجيزة

4. علاء رمضان حجاج مصطفى - الجيزة

5. على عبد الرحمن تمام سلام - الجيزة

2- : مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد خميس بشبين الكوم – المنوفية، ويمثله:

1. أحمد محمد صابر البيومى - المنوفية

2. عمار مصطفى محمد عفيفى - المنوفية

3. حسناء المنسى محمد زيدان - المنوفية

4. هشام أحمد حامد القلينى - المنوفية

5. محمد أشرف محمد السيد سعيد - المنوفية

3-: مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد صادق الرافعى بالغربية، ويمثله:

1. على عبد المطلب فاضل واصل - الغربية

2. تامر محمد محمد مصطفى - الغربية

3. أحمد محمود أبو اليزيد كشك - الغربية

4. عادل شحاته عبد الله دقماق - الغربية

5. محمد عبد الله محمد جمال عمر - الغربية

4-: مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد الفتح - بالشرقية، ويمثله:

1. مصطفى نظمى مصطفى عشرى - الشرقية

2. إيمان جمال فاروق حسن - الشرقية

3. بسمة عبدالحميد حسن سليمان - الشرقية

4. مأمون مهدى محمد غنيم - الشرقية

5. محمد الشحات زكى السيد - الشرقية

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربعة، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.