شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية والصحة القطرية ينظمان مؤتمر المدن الصحية بإقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة العامة فى قطر مؤتمر المدن الصحية 2023 فى إقليم شرق المتوسط، ومن المقررأن يعقد فى الفترة من 31 أكتوبرإلى 2 نوفمبر، وموضوعه الرئيسى هو:" المدن الصحية نهج متعدد القطاعات لتعزيز الصحة والرفاهية.

وقالت المنظمة فى بيان جديد لها، إنه يشارك فى المؤتمر ممثلون عن 15 دولة من إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ويتحدث فيه 43 خبيرًا محليًا ودوليًا، وبمشاركة 1300 مشارك بين مكان المؤتمر والمنصة الافتراضية.

يهدف المؤتمر إلى استكشاف كيفية توسيع نطاق نهج المدن الصحية فى جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط بما يتماشى مع برنامج العمل العام الـ 13 لمنظمة الصحة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، وهدف الرؤية الإقليمية 2023 المتمثل فى "الصحة للجميع وبالجميع"، ويهدف المؤتمر أيضًا إلى المساهمة فى تطوير استراتيجيات الصحة الحضرية، مما يقود الطريق نحو مدن ومجتمعات أكثر صحة فى جميع أنحاء الإقليم وخارجه.

وقالت المنظمة، إنه سيتم استعراض إعلان الدوحة بشأن المدن الصحية فى ختام المؤتمر، تجسد هذه الاتفاقية الالتزام التعاونى لبلدان إقليم شرق المتوسط تجاه الرفاهية الحضرية.

وبمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، يستعرض المؤتمر حركة المدن الصحية داخل الإقليم على مستوى المدن، بالإضافة إلى تجربة قطر فى هذا المجال.

ويتضمن المؤتمر 4 ورش عمل لمناقشة معالجة السمنة فى البيئات الحضرية؛ وتعزيز الصحة الحضرية فى سياق المدن الصحية؛ النشاط البدنى والبيئة الحضرية، والعلوم السلوكية من أجل صحة أفضل، وستستكشف حلقات النقاش التى يشارك فيها خبراء محليون ودوليون المدن الصحية كنهج متعدد القطاعات للصحة والرفاهية؛ وتأثير الأحداث الرياضية الكبرى وأثارها على الصحة والرفاهية فى المدن، وكيفية معالجة تغير المناخ فى البيئات الحضرية الجافة.

يتبنى برنامج المدينة الصحية نهجًا تعاونيًا متعدد القطاعات لتحسين الصحة والمساواة لجميع السكان من خلال دمج الاعتبارات والتأثيرات الصحية فى جميع عمليات صنع القرار.