مركز بحوث المرأة بإعلام القاهرة ينظم محاضرة توعوية حول الوقاية من سرطان الثدى

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز بحوث المرأة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، محاضرة توعوية، حول سبل الوقاية من سرطان الثدى وكذلك دور الإعلام فى التوعية، فى إطار دعم جهود الدولة لمحاربة أسباب الإصابة والوقاية من مخاطرها، وبالتزامن مع أكتوبر الوردى وهى مبادرة عالمية للتوعية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام والدكتور محمد سامى نائب رئيس الجامعة وبإشراف الدكتورة نرمين على عجوة مدير مركز بحوث ودراسات المرأة بالكلية.

وألقت الدكتور نرمين عجوة مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام الضوء على المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى يعتبر أحد أركانها مبادرة صحة المرأة المصرية مستهدفة الكشف المبكر عن سرطان الثدى تفاديا لاستفحال المرض وإمكانية تفادى حدوثه وبالفعل حققت المبادرة نتائج مبهرة.

وأوضحت عجوة أن الإحصاءات أظهرت أنه بالفعل انخفضت نسبة اكتشاف المرض فى مراحله المتأخرة من 59% إلى 29%، وانطلاقا من دور مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام فى خدمة قضايا المرأة والاسرة، أطلق المركز حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة بين طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة لأفضل محتوى يتم إنتاجه بإشراف من مدير المركز.

كانت جامعة القاهرة قد أطلقت تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة للتوعية بسرطان الثدي؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وبإشراف أساتذة متخصصين، خلال الفترة من الأحد 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر بعدد من كليات الجامعة ومبانيها الإدارية.