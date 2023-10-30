شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى المبعوث الهولندي الخاص للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري ميكي فان جينكن، المبعوث الهولندي الخاص للمياه على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه لبحث النتائج والتوصيات التى صدرت عن اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندي الذى عقد بالأمس ضمن فعاليات الأسبوع.

وتم استعراض الزيارة الميدانية التى تم تنظيمها بالأمس للوفد الهولندي لزيارة "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة، حيث تم مناقشة مقترحات تنفيذ منظومة للإنذار المبكر للظواهر المناخية بالساحل الشمالي.

وتم استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) ومناقشة مقترحات الدراسات الخاصة بالاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية، والتغذية بالرمال في 9 مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ.

وأشاد سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضى ، والتنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية.

وأشاد بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، مبديا حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمر COP28.

كما توجه سويلم بالدعوة للجانب الهولندى للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التى تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الأسبوع لعرض نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ.