إزالة عقارات ذات الخطورة الداهمة بالحطابة بحى الخليفة.. صور

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحى الخليفة برئاسة العميد طارق اليمنى رئيس الحى، بدء أعمال تنفيذ الإزالات لعدد 12 عقارًا نظرا للخطورة الداهمة بمنطقة الحطابة حيث تتم الإزالة بمعرفة مقاول الحى وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

وأصدرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجيهاتها لرؤساء أحياء المنطقة بالمتابعة المستمرة بهذا الشأن مع الإسراع فى عمل حصر شامل لكافة المنشأت ذات الخطورة الداهمة بنطاق كل حى وإعداد تقارير وافية وفورية بكافة المعلومات والتفاصيل وإجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن العقارات خالية من السكان وتبين وجود شروخ نافذة بالحوائط وانهيارها وهبوط ارضى بالمداخل وشددت سيادتها على عمل الصلبات والتحفظات اللازمة قبل واثناء تنفيذ الإزالة بمعرفة الحى.

كما ناشدت سرعة التواصل والإبلاغ عن أى عقار به خطورة داهمة بنطاق أحياء الجنوبية لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية.