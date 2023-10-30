وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى المستمر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع البروتوكول الأول بين الوزارة متمثلة فى قطاع التدريب والبحوث بشأن إعداد البرامج التدريبية فى مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بوزارة الصحة والسكان، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة.

وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يتضمن وضع واعتماد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية فى مجال الجودة الصحية والاعتماد للعمل بها فى المستشفيات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة للعاملين بالقطاع الطبي.

وأكد "عبدالغفار" أن البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بوضع الخطط والبرامج الخاصة وتلبية الاحتياجات التدريبية لكافة القطاعات، لدعم التدريب الطبى والإدارى المستمر وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والاستثمار فى مقدمى الخدمات الصحية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة بمواكبة اساليب الندريب الطبى المهنى الإدارى المتطورة لتحقيق الكفاءة والفاعلية والجودة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال "عبدالغفار" أنه تم توقيع البروتوكول الثانى بين الوزارة متمثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن الالتزام بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى والتحسين المستمر لها، من خلال تهيئة تلك المنشآت للحصول على شهادة التسجيل وتطوير واعتماد معايير الجودة وتطبيقها، حيث وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة.

وتابع "عبدالغفار" أنه بموجب البروتوكول يتم وضع خطة زمنية مشتركة لتهيئة المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحى للتسجيل والاعتماد لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لعمل تلك المنشآت ضمن منظومة التطبيق الصحى الشامل حين تطبيقها قى المحافظات.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم التدريبات اللازمة على معايير وقواعد الرقابة الصحية لمقدمى الخدمة بالهيئة للعامة للرعاية الصحية، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الهيئتين وتنعقد بصفة دورية للتقييم والمتابعة والوقوف على المستجدات.