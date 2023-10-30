شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتارية المرأة العاملة باتحاد العمال تعقد أول اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت سكرتارية المرأة العاملة برئاسة عايده محى الدين، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعها الأول بحضور أمينات المرأة بالنقابات العامه لوضع تشكيل هيئة مكتب سكرتارية، لوضع خطة عمل طويلة المدى وخطة قصيرة المدى لتنفيذها داخل سكرتارية المرأة العاملة.

بدأ الاجتماع بكلمة عيد مرسال الأمين العام بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متحدثا عن أهمية دور المرأة فى المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ودعم ومساندة الاتحاد العام للمرأة فى كافة المجالات.

كما حث جميع الحاضرات على ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد لرفع شان المرأة المصرية بصفه عامه والمرأة العامله بصفه خاصة، أكد مرسال، على ضرورة التكاتف والعمل بيد واحده لابراز قيمة العمل الجماعى.

ورحبت عايدة محي الدين، رئيس سكرتاريه المرأة العامله خلال كلمتها، بجميع الحاضرات، متمنيه لهم دوام التوفيق والعمل معا يدا بيد فالنجاح يأتى بالعمل الجماعى وتكملة بعضنا البعض.

وتناول الاجتماع عدد من المقترحات، بين أمينات المرآة، فى سرد تجربتها لخوض الانتخابات النقابية وأهم الصعوبات التى واجهتها فى معركتها الانتخابية، بالإضافة الي عرض خطة العمل طويلة المدى وقصيرة المدى، التى يتم العمل عليها من سكرتارية المرأة، و تنفيذها لتحقيق أقصى طموحات السيدات النقابيات والتى تتضمن العمل على تدريب وتثقيف النقابيات فى جميع نواحى الحياه.

كما تناول الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات مع مجموعة من المسؤولين وبعض الشخصيات العامة والجهات المعنية بقضايا المرأة.

واختتم الاجتماع بتشكيل هيئة مكتب سكرتارية المرأة العامله لتسهيل سير العمل داخل السكرتارية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

انعقد الاجتماع تحت رعاية محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وإشراف هشام المهيرى، نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية المرأة وبحضور عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.