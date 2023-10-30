شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: 145 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وحضور أ.د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، وبالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والشراكة مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، انطلقت فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضي 2023، تحت شعار «إشراك المرضى من أجل سلامة المرضى»، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بمدينة نصر.

واستهل المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يستعرض جهود المؤسسات الصحية المصرية في دعم وإذكاء مفهوم سلامة المرضى، ذكرت فيه الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بأن مؤتمر سلامة المرضى لعام 2023 يرتكز حول مشاركة المرضى وأسرهم في الرعاية العلاجية للمرضى، وكذلك إشراكهم في اتخاذ القرار المرضي من خلال عدة إجراءات وتدابير للوصول لهذا الغرض، مؤكدة إلى العمل يدًا بيد مع كل المؤسسات الصحية في مصر من أجل الوصول إلى صفرية الأخطاء التي تحول دون سلامة المرضى لافتة إلى توفير أكثر من 15%من تكلفة الإنفاق على العلاج من خلال الحفاظ على أمن سلامة المريض.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، خلال كلمته بالفيلم التسجيلي، أن هيئة الرعاية الصحية خلال الـ 4 سنوات الماضية قدمت العديد من المبادرات الخاصة بسلامة المرضى على رأسها تطبيق برنامج الحوكمة الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية، ونفذت مبادرة رعاية صحية آمنة منذ عامين، مشيرًا إلى أن الهيئة أطلقت أيضًا العديد من المبادرات التوعوية التي تختص بمأمونية الدواء، آخرها مبادرة «جرعة وعي لدوا صح»، والتي تهدف للتثقيف الدوائي لكافة المرضى المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة .

لافتًا أن دور الهيئة لا يقتصر على تقديم التوعية والتثقيف الصحي داخل المنشآت بل يمتد يمتد خارج منشآت الهيئة بهدف توعية المجتمع بشكل عام بهذه القضية، فيما يتم أيضًا إطلاع جميع العاملين بالقطاع الصحي الحكومي والخاص والعام والأهلي بآخر الإحصاءات والمستجدات وتوعيتهم بكل مايختص بمأمونية الرعاية الصحية داخل كافة المنشآت الصحية

هذا، وخلال الجلسة الحوارية التي انطلقت تحت عنوان "العمل معًا لجعل الرعاية الصحية أكثر أمانًا"، وشارك فيها الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية ، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، أكد "راشد"، أن الهيئة الرعاية الصحية وضعت على رأس أولياتها تعزيز مفهوم سلامة المرضى بدءًا من ضمان سلامة المنشأة الطبية وكفاءة البنية التحتية للمنشآت الهيئة بما ينعكس بالإيجاب على سلامة وأمان الخدمة الطبية المقدمة للمريض داخل المنشأة لافتًا إلى حرص الهيئة على تثقيف المرضى وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم سواء داخل المنشأة أو خارجها، وكذلك توعية مقدمي الخدمة الصحية بأهمية تعزيز ثقافة الجودة داخل المنشأة مشيرًا إلى أن أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة في هذا السياق كانت مبادرة «خمسماية جودة» و «عين على رعاية».

وخلال الجلسة، أشار الدكتور هاني راشد، إلى أن هيئة الرعاية الصحية لديها 145 منشأة طبية معتمدة سواء اعتماد كلي أو مبدئي، وذلك وفقًا للمعايير القومية GAHAR، المعترف بها من الإسكوا العالمية منهم 90منشأة معتمدة اعتماد كلي و55 منشأة معتمدة اعتماد مبدئي، وهو ما يدلل على اهتمام الهيئة بتعميق ثقافة سلامة المريض وسلامة المنشأة وجودة الخدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى البرنامج الالكتروني OVR الذي أطلقته الهيئة لتشجيع العاملين على الإبلاغ عن الأخطاء الطبية وهو ما يعزز ثقافة الإبلاغ وعدم اللوم، وهو يسهم في النهاية إلى أمن وسلامة المريض، لافتًا أنه قريبًا سيتم اتاحة دخول المريض للتبليغ من خلال البرنامج .

فيما أشارت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل، وعضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، خلال الجلسة ، 53.5% من أمان وسلامة المريض مسؤول عنها فريق التمريض بمنشآت الهيئة، مؤكدة على تكاتف كافة جهود الفريق الطبي من أطباء وصيادلة وتمريض لتقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة مع الالتزام بسلامة وأمن المريض والفريق الطبي على حد سواء.

هذا، وشارك في فعاليات المؤتمر والجلسة الحوارية كل من، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية للتطوير الفني وتنمية القدرات، واللواء الدكتور طارق عبدالرحمن نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

وتجدر الإشارة أن فعاليات مؤتمر سلامة المرضي لعام 2023 ارتكز حول مناقشة ميثاق حقوق سلامة المرضى والذي تضمن 6محاور رئيسة، التأكيد على سلامة المرضى كحق أساسي للمريض، تحديد الحقوق الأساسية التي يُعهد إلى قادة الرعاية الصحية والعاملين الصحيين بدعمها عند تخطيط وتصميم وتقديم خدمات صحية آمنة، تعزيز ثقافة السلامة والإنصاف والشفافية والمساءلة داخل أنظمة الرعاية الصحية، وتمكين المرضى من المشاركة بفعالية في رعايتهم كشركاء وتأكيد حقهم في الرعاية الآمنة، ودعم تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تعزز سلامة المرضى، وإنشاء أساس للاعتراف بسلامة المرضى كحق أساسي من حقوق الإنسان.