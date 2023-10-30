شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية يتدربون عمليا على صناعة الفخار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا لطلاب مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، أثناء حصولهم على تدريبات عملية لصناعة الفخار.

وتهدف هذه المدرسة إلى تعليم الطلاب المهارات والحرف التي تحافظ على التراث المصري وتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، من بين هذه الحرف التراثية، يبرز الفخار كأحد أهم الصناعات التي تشتهر بها القاهرة القديمة، حيث يتعلم الطلاب كيفية استخدام الطين والأدوات والأفران لإنتاج أشكال وألوان مختلفة من الفخار بهدف المشاركة بها مستقبلا في المعارض لعرض منتجاتهم والترويج لها.

ويستعرض الخليج 365 معلومات عن المدرسة وأقسامها.

أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار...

43 طالبا تضمهم هذا العام (18) طالبة - 25 طالبًا).

تدعم خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية.

تستهدف خلق أجيال من الحرفيين المهرة لحماية الحرفة من الاندثار.

تتكون من 4 فصول، و3 معامل علوم وحاسب آلي، و2 ورشة للعملي.

3 سنوات مدة الدراسة، و210 درجات الحد الأدنى لقبول طلاب الشهادة الإعدادية.

مستهدف جعلها مقصدًا سياحيًّا جديدًا يضاف إلى المزارات السياحية بالقاهرة.

استثناء أبناء العاملين بالفواخير من شرط المجموع.

تم وضع مناهج خاصة بالمدرسة مطابقة للمعايير الدولية.

يدرس الطلاب في السنة الأولى الخزف والفخار، ويبدأ التخصص من السنة الثانية في النقش - الزخرفة - الصب والتشكيل).

جار الحصول على اعتماد الاتحاد الأوروبي لإتاحة استكمال الدراسة الجامعية بأي دولة أوروبية.

تعد أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار فى مصر.

تم انشائها في إطار خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية وخلق أجيال من الحرفيين المهرة.

المدرسة موجودة في منطقة الفواخير بالفسطاط بالقاهرة داخل قرية الفواخير.