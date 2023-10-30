شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة يسلم عمرو موسى "وسام الإمبراطور" تقديرا لإنجازاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسلم السفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشى، عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق وسام الإمبراطور المعروف باسم "الشمس المشرقة" تقديرا لإنجازاته وإسهاماته في تعزيز العلاقات بين اليابان ومصر، وذلك فى احتفالية بمقر إقامته مساء الإثنين.

ويعتبر وسام الشمس المشرقة، وسام رفيع المستوى يمنحه إمبراطور اليابان لأولئك الذين حققوا إنجازات بارزة في اليابان والمجتمع الدولي، ويعود تاريخ هذا الوسام إلى ما يقرب من 150 عامًا.

وقال سفير اليابان بالقاهرة إن عمرو موسى ساهم في تعزيز العلاقات اليابانية المصرية كوزير للخارجية المصرية على مدى فترة طويلة بدايةً من عام 1991 وحتى عام 2001.

وخلال تلك الفترة، مهد الطريق لإيفاد متطوعي اليابان للتعاون الدولي إلى مصر، كما ساهم في تقدم المشاريع التي تُعد رموز لتعاون اليابان مع مصر، مثل إنشاء الكوبري المعلق على قناة السويس، وتجديد مستشفى الأطفال التابع لجامعة القاهرة، وتوفير المعدات الطبية لتحسين رعاية صحة الأم والطفل في مصر، وفقا لبيان سابق من سفارة اليابان.

بالإضافة إلى ذلك، عمل عمرو موسى كأمين عام لجامعة الدول العربية على مدى 10 سنوات بدايةً من عام 2001 وحتى عام 2011. وخلال فترة عمله، أسس المنتدى الاقتصادي الياباني – العربي، ووضع الأساس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية. حيث تقرر تتويجه بوسام الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر، تقديرًا لهذه الإنجازات.

وأعرب السفير أوكا، عن سعادته لرؤية العلاقات اليابانية – المصرية تحرز تقدمًا من خلال ما تقوم به السفارة اليابانية من أنشطة بالتعاون مع الأصدقاء المصريين، مؤكدا أن سفارة اليابان لدى مصر ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل المزيد من تنمية العلاقات اليابانية – المصرية في المستقبل أيضًا.